İspanyol öğrenciye 'cinsel istismar' suçlamasında 2 kişiye iddianame

ÖĞRENCİ değişim programı "Erasmus" kapsamında Ankara'ya gelen İspanyol öğrenci A.G.R.'ye (22), içkisine ilaç atarak, cinsel istismarda bulundukları suçlamasıyla H.İ.K. ve T.B. hakkında iddianame düzenlendi.

A.G.R. adlı kız öğrenci, öğrenci değişim programı kapsamında geçen mayıs ayında Ankara'ya geldi. A.G.R., barda tanıştığı iki kişinin, içkisine ilaç attıktan sonra kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek şikayette bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler T.B. ve H.İ.K. İspanyol öğrenci ile rızasıyla birlikte olduklarını ileri sürdü. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi savcının tutuklama talep etmesine rağmen Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sonunda da savcı olayla ilgili kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdi.

İTİRAZ ÜZERİNE DAVA AÇILDI

İspanyol öğrencinin avukatı, soruşturma savcısının olaya yeteri kadar önem göstermediğini, olaya bakış açısı nedeniyle dosyadan el çektirilmesi ve yeniden soruşturma açılması için, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Başvuru neticesinde soruşturma savcısı değiştirilerek, dosya başka bir savcıya verildi. Savcının yürüttüğü soruşturma sonunda şüphelilerden T.B. hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 17 yıla kadar, şüpheli H.İ.K. hakkında ise "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede yer alan ifadelerinde şüphelilerin İspanyol öğrenci ile kendi rızasıyla birlikte olduklarını, cinsel saldırı suçunu işlemediklerini söyledikleri belirtildi. Ankara 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamenin inceleme aşamasında olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA