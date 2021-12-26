Isparmaça ne demek, TDK'ya göre Isparmaça kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Isparmaça ne demek? Isparmaça TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ısparmaça kelimesi. Peki ısparmaça ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ısparmaça nedir, ısparmaça kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ISPARMAÇA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Isparmaça kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Isparmaça kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre ısparmaça kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Deniz içinde birkaç zincirin birbirine dolaşması

