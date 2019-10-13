Isparta 1.Amatör Futbol Ligi’nde heyecan başladı

Isparta 1. Amatör Futbol Ligi'nde bugün oynanan maçlarla birlikte tüm heyecanıyla başladı.

Lige Çünürspor, Tuğraspor, DSİ Spor, Emrespor, Yalvaçspor, Gelendostspor, Senir Belediyespor, Keçiborlu Belediyespor, Güneykentspor, Isparta Genç Hareket Gençlikspor ve Sütçülerspor katıldı.

Lisans işlemlerini tamamlayamayan Uluborluspor ise ilk maçına çıkamadı.

Emrespor, ilk maçında 5 gol attı

Milli Egemenlik Sahası'nda Emrespor ile DSİ Spor arasında oynanan sezonun ilk karşılaşması, kıran kırana geçen bir mücadeleye sahne oldu.

Karşılaşmayı Kadir Çoban, Onur Akol ve Ali Osman Daşdemir isimli hakemler yönetti.

Maçın ilk yarısında 39. Dakikasında DSİ Sporlu Sabri Tatoğlu, 2. Sarının ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Emrespor, karşılaşmanın 45. Dakikasında Yasin Aksungur ve uzatma dakikalarında Ömer Altınay'ın golüyle devre arasına 2-0 üstün giren taraf oldu. Müsabakanın, 2. yarısında ise Yasin'le 2 ve Ali ile 1 gol daha bulan Emrespor, maçı 5-0 kazandı.

Kaynak: İHA