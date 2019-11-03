Isparta 32 Spor, evinde 3 golle, 3 puanı aldı

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, bugün kendi saha ve seyircisi önünde Konya Ereğlispor'la oynadığı maçı 3-1'lik skorla kazandı. Teknik ekipte yaşanan değişikliğin ardından pembe-yeşilliler, Hasan Şengün (Dobi Hasan) ile çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.

Isparta Atatürk Stadı'nda bugün oynanan karşılaşmayı İzmir Bölgesi'nden Berk Çekal, Yaşar Can Daşdelen, Ayşenur Karakoç ve Ege Tünak isimli hakemler yönetti. Karşılaşmayı Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Emniyet Müdürü Metin Akay, daire müdürleri, Ispartaspor Kulüp Başkanı Atakan Yazgan, önceki başkanlardan Başkan Bülent Sarıgül ve çok sayıda seyirci izledi.

Karşılaşmaya iyi başlayan Ispartaspor, 3. dakikada Enes İlhan Yüksel'in golüyle 1-0 öne geçti. Rakip kalede etkili olan pembe-yeşilliler, 38. dakikada Emre Bozatlı'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarının skorunu tayin etti: 2-0.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf ise bu kez Konya Ereğlispor oldu. 51. dakikada Isparta 32 Spor ceza sahasındaki karambolde kendini unutturan Konya Ereğlisporlu Erdi Balcı, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-1'e taşıdı. Bu golün şokunu kısa sürede atlatan Isparta 32 Spor'dan, 62. dakikada rakip kaleciyle karşı karşıya kalan Volkan Serim, takımını rahatlatan golü kaydetti: 3-1.

Karşılaşmanın 64. dakikasında ise Pembe - Yeşilli Furkan Yıldırım ile Konya Ereğlisporlu Mustafa Baştin kırmızı kart görerek takımlarını 10'ar kişi bıraktı.

Karşılaşmanın 85. dakikasında gole giden Isparta 32 Spor'dan Volkan Serim'in topunu ceza sahası dışında eliyle kesen kaleci Gökhan Yılmaz, kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı. Bu dakikalardan sonra Ereğlispor'un kalesine ise stoper Alper Günay geçti.

Karşılaşma Isparta 32 Spor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona ererken pembe-yeşilliler, galibiyeti doyasıya kutladılar.

Isparta 32 Spor aldığı bu galibiyetle puanını 11'e çıkartarak 5. sıraya yükselirken, rakibi Konya Ereğlispor ise 4 puanda kalarak 13. sıraya geriledi.

Kaynak: İHA