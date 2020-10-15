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Isparta 32 Spor - Kemerspor 2003 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Tur maçları devam ediyor. Günün son maçında Isparta 32 Spor ile Kemerspor 2003 maçı oynanacak. Peki, Isparta 32 Spor - Kemerspor 2003 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Isparta 32 Spor - Kemerspor 2003 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 1. Tur maçlarında son mücadele Isparta 32 Spor ile Kemerspor 2003 arasında oynanacak. 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, ligde 2 puanla 13. sırada bulunuyor. Kemerspor 2003 ise 3. Lig 1. Grup'ta yoluna devam ediyor. Kemerspor ligde 1 puanla son sırada bulunuyor. Türkiye Kupası 1. Tur'da karşılaşacak olan ekipler, galibiyet aldıkları takdirde bir üst tura yükselecek. Peki,  Isparta 32 Spor - Kemerspor 2003 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ISPARTA 32 SPOR - KEMERSPOR 2003 NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Isparta Atatürk Stadı'nda oynanacak olan Isparta 32 Spor ile Kemerspor 2003 maçı, bugün saat 19.00'da başlayacak. Zorlu karşılaşmanın hakemi ise Berkay Erdemir olacak. Berkay Erdemir'in yardımcılıklarını ise Güner Mumcu Taştan ve Kadir Günal yapacak. 

HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası'nın her sezon olduğu gibi bu sezonda yayıncısı Turkuvaz Grubu oldu. Dolayısıyla 1. Tur maçları A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Isparta 32 Spor - Kemerspor 2003 maçını da saat 19.00'da A Spor ekranlarından izleyebilirsiniz.

Karşılaşmanın canlı yayınını izlemek için tıklayınız.

Onur Çelik
Spor Editörü


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