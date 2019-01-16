Isparta Belediyesi’nden öğrencilere ‘Yarıyıl Karne Şenliği Etkinliği’

Isparta Belediyesi, okulların yarıyıl tatiline girmesine sayılı günler kala öğrencilere yönelik "Karneni Getir, Hediyeni Götür" uygulaması başlattı.

Isparta Belediyesi, 18 Ocak 2019 Cuma günü okulların yarıyıl tatiline girmesi dolayısıyla çocukların 15 tatilinde kaliteli vakit geçirebilmeleri, eğlenebilmeleri amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. 18 Ocak Cuma ve 21 Ocak 2019 Pazartesi günü 13.00-15.00 saatleri arasında başkanlık makamında "Karneni Getir, Hediyeni Götür" uygulaması yapacak olan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın çocuklara çeşitli hediyeler verecek.

Isparta Belediyesi ayrıca yine Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde 23-27 Ocak 2019 tarihleri arasında çocukların hoşça vakit geçirebilmeleri amacıyla "Karne Şenliği" düzenliyor. Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, cuma ve pazartesi günü belirlenen saatler arasında karnesini getiren her öğrenciye çeşitli hediyeler verileceğini dile getirdi. Günaydın ayrıca 23-27 Ocak tarihleri arasında Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde Karne Şenliği düzenleneceğini belirtti. Karne Şenliği etkinliklerine tüm öğrencileri davet eden Başkan Günaydın, şenlik kapsamında Bilim Atölyeleri, Meslek Atölyeleri oluşturulduğunu, tiyatro gösterilerinin yer alacağını yine balon katlama, şişme oyun alanları ile birlikte birçok etkinliğin çocuklarla buluşturulacağını aktardı. Günaydın, etkinlikler kapsamında Çatlak Yumurta Limon-Zeytin Müzikali, Harika Kanatlar Müzikali gibi çok sayıda etkinliğin yer aldığı ve Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek olan faaliyetlere tüm çocukları 10.00-19.00 saatleri arasında davet ettiğini kaydetti.

Kaynak: İHA