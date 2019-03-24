Isparta Gülü ile Türk mimarisi birleşti

Isparta Belediyesi Çayboyu üzerindeki her biri farklı mimari özellik taşıyan ve şehre ayrı bir kimlik kazandıran 8 adet köprünün yapım çalışmalarını tamamlarken 9." sunun yapımı için hazırlıklarını sürdürüyor.

Türk Mimarisi kullanılan köprülerde Isparta'nın kendine has taşı olan köfke kullanılıyor. Türk Mimarisi ile çağdaşlığın buluşturulduğu köprülerde köfke taşlar üzerine gül motifleri işlendi. 9.köprünün köfke taşlarının yapım çalışmaları devam ediyor.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, belediye şantiyesinde devam eden çalışmaları inceledi. Başkan Günaydın, "En alt bölgede yer alan 9. köprümüzün yapımı için de hazırlıklarımız devam ediyor. Bu köprümüz de diğerleri gibi şehrimizi temsil edecek ve Isparta ile bütünleşen bir tasarım yapıldı. Şehrimiz gül ile anılıyor ve bunu taşlarda ve çeşitli yerlerde göstermemiz lazım. Isparta'mız bir noktaya doğru ilerliyor. Önümüzdeki 5 yıldaki çalışmalarımızla şehrimiz ekonomi, iktisadi, turizm olarak Avrupa şehirleri ile anılır olacak. İşte bunlarda köprülerimizin de payı bulunacak. Köprülerimizde gül ile Türk mimarisini birleştirmiş oluyoruz. Birkaç güne kadar yerine aktararak montajına başlayacağız. Bu projemizi uygulayan taş ustamıza da teşekkür ediyorum. Bu güzelliklerin Isparta'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA