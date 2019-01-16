Isparta İş Kulübü’nden iş ve meslek danışmanlarına eğitim

Isparta İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞ-KUR) İl Müdürlüğü'nde görevli İş ve Meslek Danışmanları ile İş Kulübü liderleri ile bir araya gelerek, iş arayan danışmanları ve engelli danışmanlarına eğitim verdi.

2018 faaliyetlerinin değerlendirmesi ile başlayan program kapsamında, İş Kulübü Lideri Hüseyin Yeşilyurt yaptığı sunumda, İş Kulübü faaliyetlerini anlattı. Sunum sırasında karşılıklı soru cevap yapılarak görüş alışverişinde bulunuldu. Sunum sonrası problem çözme ile ilgili bir olay verilerek, önem sırası ve karmaşık problem çözme yetenekleri uygulamalı örnek üzerinden gösterildi.

Eğitim kapsamında, İş Kulübü'ne yönlendirilmesi gereken danışan profilleri hakkında görüşler ortaya konularak işe yerleştirmelere nasıl katkıda bulunulacağı anlatıldı.

Toplantı sonunda İş Kulübü'nün yüzde 49'luk bir başarı elde ettiğini belirten Yeşilyurt , İş Kulüplerinin ülke açısından önemine dikkat çekti.

Kaynak: İHA