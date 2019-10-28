Isparta Jandarma’dan 164 personelle ‘Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması’

Isparta İl Jandarma Komutanlığı'nca hafta sonunda 12 saat devam eden "Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması'nda, kimlik sorgulaması yapılan bin 844 şahıstan, aranan 3 şüpheli yakalanırken, kontrol edilen 639 araç ve sürücüden kusurlu görülen araç şahıs ve kusurlu görülen 24 araç sürücüsüne 7 bin 705 lira ceza yazıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde, Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kentte "Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması" gerçekleştirildi. Jandarma sorumluluk alanında 26 Ekim 2019 günü, 10.00 - 22.00 saatleri arasında olmak üzere, 12 saat boyunca devam eden uygulamada, Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ile Trafik ekiplerinden oluşan 164 Jandarma personeli görev aldı.

Ekiplerin yaptığı uygulama ve denetimlerde, 199 umuma açık işyeri, 47 metruk bina kontrol edildi.

Uygulama kapsamında bin 844 şahsın kimlik kontrolünü gerçekleştiren Jandarma ayrıca, trafikteki 639 araç sürücüsünü de kontrol etti.Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli kıskıvrak yakalanırken, bir şahsın üzerinden ise 2 gram eroin maddesi ele geçirilerek, gerekli adli ve idari işlem yapıldı.Trafik Timlerinin denetimlerinde ise, 24 araç sürücüne çeşitli kusur ve kural ihlallerince toplam 7 bin 705 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA