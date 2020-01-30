Isparta-Kestel maçı ücretsiz olacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta zirve mücadelesi veren Isparta 32 Spor, 2 Şubat Pazartesi günü Alanya temsilcisi lider Kestel Belediyespor'u ağırlayacak.

Zorlu maçın hazırlıklarını hafta başından bu yana sürdüren pembe-yeşillilerde kırmızı kart cezalısı İlyas Barut dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Isparta 32 Spor, Kestelspor'u yenerek puan farkını 2'ye düşürmek istiyor. Sosyal medyada maça yoğun ilginin olması seferberlik başlatıldı. Isparta 32 Spor Yönetimi ise maça yoğun ilginin olması için karşılaşmayı ücretsiz yaptı.

Isparta 32 Spor Kulüp Başkanı Atakan Yazgan, 2 Şubat Pazar günü saat 14.00'te oynanacak maça tüm sporseverleri davet etti. Rekor sayıda seyirci beklediklerini dile getiren Yazgan, "Gün birlik ve beraberlik günü. Bizim için artık her maç final. Puan kaybına kesinlikle tahammülüz yok. Kazanıp yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Hedef, en az 10 bin taraftar" dedi.

Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Hasan Şengün de "Bu çocuklar puan farkını en aza indirdi. Biz bu ligin en iyi takımıyız. Sonuna kadar savaşacağız. Tüm sporseverleri maça davet ediyorum. Bizi yalnız bırakmayın" dedi.

Isparta 32 Spor'a verdiği katkılarla ve futbolculara yakınlığıyla bilinen 2. Başkan Galip Küçükyaman ise "Bu çocuklar bunu başaracak. Birlik ve beraberlik içerisinde olalım, bizi kimse yıkamaz. Bu zorlu yolda asla pes etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA