Isparta Nüfusu 2020 - 2021 | Isparta Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Isparta Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Isparta nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Isparta Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Isparta nüfusu geçen yıla göre 4 bin 610 kişi azalarak 440 bin 304 kişi oldu ( 2019 yılında Isparta nüfusu 444 bin 914 kişiydi ) . İstanbul ilinde 218 bin 526 erkek, 221 bin 778 kadın yaşamaktadır.

Isparta Alan kodu nedir?

Isparta ilinin telefon alan kodu 0 246 şeklinde başlamaktadır.

Isparta yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Isparta ilinin yüz ölçümü 8946 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 33 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Isparta Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Isparta ilinin plaka kodu 32 olarak belirlenmiştir.

Isparta 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Isparta 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 440304

Isparta 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 218526

Isparta 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 221778

Isparta 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 45

Isparta 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 2,84 Kişidir.

Isparta 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,41 olduğu görülmektedir.

Isparta 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 24,61 olduğu görülmektedir.

Isparta 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 695 kişi boşanmıştır.

Isparta 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 8992

Isparta 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 324279

Isparta 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 160886

Isparta 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 163393

Isparta 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 116025

Isparta 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 57640

Isparta 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 58385

Isparta 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 53 kişidir.

Isparta 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 221316 Kadın : 223598 Toplam : 444914 Nüfus yoğunluğu : 54 kişidir.

Isparta 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 163359 Kadın : 165319 Toplam : 328678

Isparta 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 57957 Kadın : 58279 Toplam : 116236

Isparta 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 219681 Kadın : 221731 Toplam : 441412 Nüfus yoğunluğu : 53 kişidir.

Isparta 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 160255 Kadın : 161768 Toplam : 441412

Isparta 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 59426 Kadın : 59963 Toplam : 119389

Isparta 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 218617 Kadın : 215213 Toplam : 433830 Nüfus yoğunluğu : 52 kişidir.

Isparta 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 160050 Kadın : 155483 Toplam : 315533

Isparta 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 58567 Kadın : 59730 Toplam : 119389

Isparta 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 212720 Kadın : 214604 Toplam : 427324 Nüfus yoğunluğu : 52 kişidir.

Isparta 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 153277 Kadın : 153885 Toplam : 307162

Isparta 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 59443 Kadın : 60719 Toplam : 120162

Isparta 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 210152 Kadın : 211614 Toplam : 421766 Nüfus yoğunluğu : 51 kişidir.

Isparta 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 150132 Kadın : 150123 Toplam : 300255

Isparta 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 60020 Kadın : 61491 Toplam : 121511