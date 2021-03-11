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Isparta Nüfusu 2020 - 2021 | Isparta Yüzölçümü nedir?

2020 - 2021 Isparta nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Isparta nüfusu kaç oldu? sorusu yanıtını bulmuş oldu. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Isparta ilinin nüfusunun 440 bin 304 kişi olduğu açıklandı. Haberimizde Isparta yüz ölçümü nedir? sorusuna da yanıt bulabilirisiniz.

Isparta Nüfusu 2020 - 2021 | Isparta Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Isparta Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Isparta nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Isparta Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Isparta nüfusu geçen yıla göre 4 bin 610 kişi azalarak 440 bin 304 kişi oldu ( 2019 yılında Isparta nüfusu 444 bin 914 kişiydi ) . İstanbul ilinde 218 bin 526 erkek, 221 bin 778 kadın yaşamaktadır.

Isparta Alan kodu nedir?

Isparta ilinin telefon alan kodu 0 246 şeklinde başlamaktadır.

Isparta yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Isparta ilinin yüz ölçümü 8946 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 33 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Isparta Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Isparta ilinin plaka kodu 32 olarak belirlenmiştir.

Isparta Nüfusu 2020 - 2021 | Isparta Yüzölçümü nedir?

Isparta 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Isparta 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 440304

Isparta 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 218526 

Isparta 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 221778 

Isparta 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 45

Isparta 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 2,84 Kişidir.

Isparta 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 27,41 olduğu görülmektedir.

Isparta 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 24,61 olduğu görülmektedir.

Isparta 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 695 kişi boşanmıştır.

Isparta 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 8992

Isparta 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 324279     

Isparta 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 160886

Isparta 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 163393         

Isparta 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 116025

Isparta 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 57640             

Isparta 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 58385             

Isparta 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 53 kişidir.

Isparta Nüfusu 2020 - 2021 | Isparta Yüzölçümü nedir?

Isparta 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 221316  Kadın : 223598  Toplam : 444914  Nüfus yoğunluğu : 54 kişidir.  

Isparta 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 163359  Kadın : 165319  Toplam : 328678  

Isparta 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 57957  Kadın : 58279  Toplam : 116236  

Isparta 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 219681  Kadın : 221731  Toplam : 441412  Nüfus yoğunluğu : 53 kişidir.  

Isparta 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 160255  Kadın : 161768  Toplam : 441412  

Isparta 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 59426  Kadın : 59963  Toplam : 119389  

Isparta 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 218617  Kadın : 215213  Toplam : 433830  Nüfus yoğunluğu : 52 kişidir.  

Isparta 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 160050  Kadın : 155483  Toplam : 315533  

Isparta 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 58567  Kadın : 59730  Toplam : 119389  

Isparta 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 212720  Kadın : 214604  Toplam : 427324  Nüfus yoğunluğu : 52 kişidir.  

Isparta 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 153277  Kadın : 153885  Toplam : 307162  

Isparta 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 59443  Kadın : 60719  Toplam : 120162  

Isparta 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 210152  Kadın : 211614  Toplam : 421766  Nüfus yoğunluğu : 51 kişidir.  

Isparta 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 150132  Kadın : 150123  Toplam : 300255  

Isparta 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 60020  Kadın : 61491  Toplam : 121511  

 

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