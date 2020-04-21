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Isparta Şarkikarağaç'ta ev yangını

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, Çarıksaray beldesindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde, İsmail Kaygısız'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine yangına Şarkikaraağaç...

Isparta Şarkikarağaç'ta ev yangını

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Çarıksaray beldesindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde, İsmail Kaygısız'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine yangına Şarkikaraağaç Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Öte yandan, Kaygısız'ın akrabası Sait Kaygısız'a ait besihanedeki hayvanlar ise son anda kurtarıldı.

Kaynak: AA




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