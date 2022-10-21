Isparta Valiliği acı haberi duyurdu: Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş şehit oldu

Alınan bilgilere göre 5 Ekim günü Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Isparta’lı Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş, bugün sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin Şehidin naaşının yarın Büyükgökçeli Köyü Köy Meydanı’nda öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında defnedileceği bildirildi.
Isparta Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz Merkez Büyükgökçeli Köyü nüfusuna kayıtlı P.Uzm.Çvş. Cemil Yavaş, 05.10.2022 tarihinde Pençe-Kilit Operasyon Bölgesinde yaralanması nedeniyle sevk edildiği hastanede tedavi altında iken 21.10.2022 tarihinde şehit olmuştur. Şehidimizin naaşı 22 Ekim 2022 Cumartesi günü öğle namazını müteakip Büyükgökçeli köyü köy meydanında kılınacak cenaze namazına müteakip defnedilecektir. Şehidimizin ailesinin, Isparta halkının ve milletimizin başı sağ olsun"