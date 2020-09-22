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  3. Isparta Valisi Seymenoğlu'ndan miniklere koronavirüs bilgilendirmesi

Isparta Valisi Seymenoğlu'ndan miniklere koronavirüs bilgilendirmesi

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, ziyaret ettiği okullarda bir araya geldiği öğrencileri koronavirüs konusunda bilgilendirerek kurallara uymaları talebinde bulundu.

Isparta Valisi Seymenoğlu'ndan miniklere koronavirüs bilgilendirmesi

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, okulları ziyaret ederek eğitim öğretime başlayan minik öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Vali Seymenoğlu, miniklere korona virüs tedbirleri uymaları konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayından bu yana kapalı olan okullar, alınan tedbirler çerçevesinde kapılarını pazartesi günü anasınıfı ve ilkokul birinci sınıflar için açtı.

Isparta Valis Seymenoğlu'ndan miniklere koronavirüs bilgilendirmesi

Bugün ikinci gün heyecanını yaşayan minik öğrencilerin sevincine Vali Ömer Seymenoğlu da ortak oldu. Mesaisine okul ziyaretleriyle başlayan Vali Seymenoğlu maske, mesafe ve temizlik önlemleri başta olmak üzere öğrencilerin sağlığıyla ilgili her türlü önlemin sıkı bir şekilde alındığı okullarda öğrencilerle bir araya gelerek yeni eğitim döneminin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Isparta Valis Seymenoğlu'ndan miniklere koronavirüs bilgilendirmesi

Vali Seymenoğlu; okullarına kavuşan öğrencileri mesafe kurallarına göre ders yaptıkları sınıflarında ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Okul heyecanını öğrencilerle paylaşan Vali Seymenoğlu öğrencilere maske, mesafe ve temizlik konularında bilgilendirmede bulundu, bahçede yine mesafe kuralına uygun oynan oyunlarına eşlik etti. Ziyaret ettiği okullarda idareci ve öğretmenlerden ise Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen eğitim öğretim kurallarına azami dikkat edilmesini isteyerek çocukların ve öğretmenlerin sağlığı için kurallardan asla taviz verilmemesi talimatı verdi.

Isparta Valis Seymenoğlu'ndan miniklere koronavirüs bilgilendirmesi

Berna Akkaya
Editör


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