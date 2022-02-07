Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Isparta Valisi neden görevden alındı? Ömer Seymenoğlu biyografisi

İçişleri Bakanlığı, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nu geçici olarak görevden alındı. Bu kararın gerekçesi kamuoyunda yankı uyandırırken internet arama motorlarında vatandaşlar "Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Isparta Valisi neden görevden alındı?" sorularının yanıtları araştırılıyor. Ömer Seymenoğlu'nun biyografisi haberimizde...

ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?ÖMER SEYMENOĞLU BİYOGRAFİSİ

Ömer Seymenoğlu, 20 Mayıs 1965 tarihinde Trabzon'un Sürmene ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Sürmene'de tamamladıktan sonra 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan Ömer Seymenoğlu "Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı ve İl Özel İdarelerine Yansımaları" konulu teziyle yüksek lisans yaptı.

Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü yayınları arasında "Türk Kamu Yönetiminde Teftiş ve İç Denetim" adıyla 2013 yılında yayımlanan kitabın yazarları arasında yer alan Seymenoğlu, bir yıl süreyle İngiltere'de, 6 ay süreyle Amerika Birleşik Devletleri'nde yabancı dil, işletme ve yüksek yöneticilik konularında eğitim aldıktan sonra Türkiye'ye döndü.



27 Haziran 1988 tarihinde Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği hizmetine başladı. Gaziantep Kaymakam Adayı, Sürmene ilçesi Kaymakam Refiki, Çerkeş ve Ardeşen ilçeleri Kaymakam Vekili, Çeltikçi, Kangal, Çıldır ve Fındıklı İlçeleri Kaymakamı olarak görev yaptı.





18 Mayıs 2000 tarihinde Mülkiye Müfettişliğine, 22 Aralık 2000 tarihinde Mülkiye Başmüfettişliğine atandı.



14 Nisan 2015 tarihinde Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. 10 Eylül 2016 tarihinden itibaren Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

57 yaşındaki Ömer Seymenoğlu, 27 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 saylı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Isparta Valisi olarak atandı.

ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

27 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 saylı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Isparta Valisi olarak atanan Ömer Seymeoğlu, 7 Şubat 2022 Pazartesi günü İçişleri Bakanlığında Kovid-19 salgınına yakalanması nedeniyle geçici olarak görevden alındı. Seymen'in yerine Osman Kaymak geçici olarak atandı.

Öte yandan Seymenoğlu'nun Isparta'da etkili olan kar yağışının ardından kentte etkili olan elektrik kesintisi nedeniyle görevden alındığı da öne sürüldü.