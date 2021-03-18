Isparta Yalvaç Nüfusu 2020 - 2021 |  Yalvaç İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Isparta Yalvaç Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Isparta Yalvaç nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Isparta Yalvaç Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Yalvaç ilçesinin bağlı bulunduğu Isparta ilinde 440 bin 304 kişi yaşamaktadır. Isparta ili 8946 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 1,39 (km²) si Yalvaç ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Isparta Yalvaç nüfusu 46 bin 304 kişidir.

Isparta Toplam Nüfusu Kaçtır?

440 bin 304 kişidir.

Yalvaç İlçe Nüfusu Kaçtır?

46 bin 304 kişidir.

Yalvaç Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

24 bin 497 kişidir.

Isparta Yalvaç Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -8,3 olarak gerçekleşmiştir.

Yalvaç İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 31,178221 Enlem : 31,178221

Yalvaç İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Isparta iline bağlı bulunan Yalvaç ilçesinin telefon alan kodu 0 246 şeklinde başlamaktadır.

Yalvaç ilçesinin bağlı olduğu Isparta İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Yalvaç ilçesinin bağlı olduğu il olan Isparta ilinin plaka kodu 32 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020