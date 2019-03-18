Isparta’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi etkinlikleri

Isparta'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıldönümü münasebetiyle düzenlenen törende vatan için can veren şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edilirken, büyük zafer ise coşkuyla kutlandı.

Isparta'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Isparta Garnizon Şehitliği'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törene, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, İYİ Parti Isparta Milletvekili Dr. Aylin Cesur, Garnizon Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, protokol mensupları, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, şehit yakınları, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Garnizon Şehitliği'ndeki törende, vatan için can veren şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti sunularak dualar edildi. Protokol mensupları daha sonra kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktılar. Anma ve zafer kutlama törenleri Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde de çeşitli etkinliklerle devam etti.

Kaynak: İHA