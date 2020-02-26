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Isparta’da 2.9 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 22.20'de Merkez üssü Yakaören köyü olan 2.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Isparta’da 2.9 büyüklüğünde deprem

Isparta'da 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 22.20'de Merkez üssü Yakaören köyü olan 2.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 6.1 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kapalı alanlardaki vatandaşlara korkulu anlar yaşattı. Depreme bir internet kafede yakalanan bazı vatandaşların panikle kaçışmaları güvenlik kamaraları tarafından kaydedildi. Deprem sonrası bazı vatandaşlar da sokağa çıkıp bir süre bekledi.

Kaynak: İHA




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