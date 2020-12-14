Yılmaz Vural taburcu edildi, ilk açıklama geldi!Asgari ücret 2. toplantı ne zaman? | Asgari ücret 2021 ne zaman belli olur? | İkinci toplantı tarihiBir kadının yardım çığlığı: İşkence boyutunda şiddet gördümUEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kuraları çekildiMerdan Yanardağ'ın testi pozitif çıktı, hastaneye yatırıldıAkrep dizisi nerede çekiliyor? Konusu nedir? Oyuncuları kimler?MKE Ankaragücü - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Son dakika| İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma yasağı genelgesiPfizer, BioNTech ve Moderna'nın koronavirüs aşısından kazanacağı para dudak uçuklattı!Haftalık burç yorumu 14 Aralık - 20 Aralık 2020 | Nuray Sayarı Haftalık Burç Yorumları
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Isparta’da 30 kişiye kumar baskını! 127 bin 575 TL idari para cezası uygulandı

Isparta’da 30 kişiye kumar baskını! 127 bin 575 TL idari para cezası uygulandı

Isparta'da polis ekipleri, bir işyerine yaptığı baskında kumar oynayan 30 kişiye suçüstü yaptı. Yakalanan şahıslara toplam 127 bin 575 TL idari para cezası yazıldı.

Isparta’da 30 kişiye kumar baskını! 127 bin 575 TL idari para cezası uygulandı

Olay, 9 Aralık günü Yayla Mahallesi 1601 Sokak üzerinde bulunan bir iş hanının birinci katında meydana geldi. Kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, cumhuriyet savcılığından alınan arama kararıyla belirlenen adrese baskın düzenledi. Baskında 30 kişi kumar oynarken suçüstü yakalanırken, işyerinin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlendi. Yapılan aramada çeşitli yerlere saklanmış 209 adet iskambil kağıdı, 48 adet pul, çok sayıda yaz boz kağıdı ile ambalajı bozulmuş ve bozulmamış alkollü içeceklerin bulunduğu ve alkollü içecek servisi yapıldığı tespit edildi.

İş yerinin işletmecilerine "kumar oynanmasına yer ve imkân sağlama suçundan" adli işlem başlatılırken, içeride bulunan şahıslara Kabahatler Kanunu'nun 34. Maddesi gereğince kumar oynamaktan ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi gereğince toplam 127 bin 575 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan yetki belgesi olmadığı halde alkol sunumu yapmaktan ve ruhsatsız umuma açık yer haline getirilen yer ile ilgili gerekli idari işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT