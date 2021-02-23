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  3. Isparta’da 4. kattan düşen genç kız feci şekilde can verdi!

Isparta’da 4. kattan düşen genç kız feci şekilde can verdi!

Isparta’da, 4. kat balkonundan beton zemine düşen 15 yaşındaki Kadriye Atabek feci şekilde can verdi. 

Isparta’da 4. kattan düşen genç kız feci şekilde can verdi!

Pirimehmet Mahallesi 1721 sokak üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, 5 katlı bir binanın 4’üncü katında oturan 15 yaşındaki Kadriye Atabek, balkondayken bir anda dengesini kaybederek, beton zemine düştü. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri de Atabek’in düştüğü balkon ile beton zeminde detaylı inceleme yaptı. 

Metrelerce yükseklikten düşerek yaşamını yitiren genç kızın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından otopsi yapılmak üzere Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Isparta’da 4. kattan düşen genç kız feci şekilde can verdi!Isparta’da 4. kattan düşen genç kız feci şekilde can verdi!Isparta’da 4. kattan düşen genç kız feci şekilde can verdi!

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