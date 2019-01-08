Isparta’da 6 ilçede eğitim öğretime ara verildi

ISPARTA'nın 6 ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretim yarın için ara verildi.

Isparta'ya bağlı Gelendost, Keçiborlu, Gönen, Senirkent ve Atabey ilçelerinin genelinde kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yarın eğitim ve öğretime ara verildiği açıklandı. Uluborlu ilçesinde ise İleydağı köyü dışındaki bölgelerde taşımalı eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

DHA