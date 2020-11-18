Isparta’da ailesinden haber alamadı, eve gidince o korkunç manzarayla karşılaştıHangi burç özür dilemez? En az özür dileyen burç hangisi?MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist öldürüldüİnternetten ikinci el ilaç satışı: Kırmızı reçeteli bile var!Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz kötü haberi verdi: Kısıtlamalı hayata kendimizi uyarlamamız gerekiyorMüge Anlı CANLI İZLE 18 Kasım Çarşamba | ATV CANLI İZLE YOUTUBE18 Kasım spor manşetleri | Günün spor manşetleriMasumlar Apartmanı'nda Uygar'a ne oldu? Alperen Saldıran diziden ayrıldı mı?19 Kasım İSKİ su kesintisi | İstanbul su kesintisi son dakikaHangi burç depresyona yatkın? Hangi burç sık sık depresyona grer?
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Isparta’da ailesinden haber alamadı, eve gidince o korkunç manzarayla karşılaştı

Isparta’da ailesinden haber alamadı, eve gidince o korkunç manzarayla karşılaştı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde yaşayan bir çift akşam yemeği sonrası gıda zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesinden haber alamayan oğulları ise eve geldiğinde anne ve babasını sofra başında ölü halde buldu.

Isparta’da ailesinden haber alamadı, eve gidince o korkunç manzarayla karşılaştı

Olay dün akşam saatlerinde Orta Mahallesi'nde meydana geldi. Sebzeci esnaflarından Ramazan ve Hatice Özcanoğlu'nun oğulları M.Ö. çiftten haber alamaması üzerine eve geldi. Anne ve babasının sofra başında hareketsiz yattığını gören M.Ö. durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri çiftin gıda zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiğini belirledi. Ramazan ve Hatice Özcanoğlu çiftinin cenazeleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Isparta’da ailesinden haber alamadı, eve gidince o korkunç manzarayla karşılaştı

Damla Korkmaz
Haber Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT