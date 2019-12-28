Isparta'da doktoru darbeden hasta, serbest bırakıldı

ISPARTA Şehir Hastanesi'nde görevli ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doç. Dr. Mustafa Uslu'yu darbettiği suçlamasıyla gözaltına alınan Ş.K. serbest bırakıldı.

Isparta Şehir Hastanesi'nde dün bir doktora muayene olan Ş.K., hastaneden ayrıldıktan kısa süre sonra yeniden geldi. Kendisini muayene eden doktoru arayan Ş.K, bu sırada ortopedi ve travmatoloji uzmanı Doç. Dr. Mustafa Uslu ile karşılaştı. Ş.K., Uslu'yu kendisini muayene eden doktor zannetti ve ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.K., Uslu'ya saldırdı. Darbedilen Uslu, "Beyaz kod" çağrısında bulundu. Bunun üzerine olay yerine gelen güvenlik görevlileri Uslu'yu kurtarırken, polise de durumu bildirdi. Gelen polis ekipleri Ş.K.'yı gözaltına alırken, Doç. Dr. Uslu tedavisinin ardından darp raporu aldı.

SERBEST BIRAKILDI

Doç. Dr. Uslu'nun şikayetçi olduğu Ş.K. gözaltına alındı. Ş.K., polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından "Kasten yaralama" suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğince çıkarılan Ş.K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA