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  3. Isparta'da elektrik faturası tahsilatını 1 ay süreyle ertelendi! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı!

Isparta'da elektrik faturası tahsilatını 1 ay süreyle ertelendi! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'daki karla mücadele ve elektrik kesintilerine ilişkin AFAD Kriz Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Isparta'da elektrik faturası tahsilatını 1 ay süreyle ertelendi! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı!

3 Şubat'ta Isparta'da başlayan yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkisiyle enerji nakil hatlarında oluşan arızalarla ilgili yoğun çalışma yürüttüklerini söyleyen Dönmez, "İlk etapta yaklaşık 113 bin vatandaşımıza elektrik sağlayamama söz konusuydu. Her gün il, ilçe ve köylerden başlamak suretiyle bu arızalar peyderpey enerjilendirildi. 2 gün önce Isparta il ve ilçe merkezlerindeki tüm şebekelerimizi enerjilendirdiğimizi söylemiştik. Oradan boşa çıkan ekiplerimizi de süratle kırsal ve köylere yönlendirdik." diye konuştu.

Isparta'da elektrik faturası tahsilatını 1 ay süreyle ertelendi! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı!

1 AY SÜREYLE ERTELİYORUZ

Dönmez, şu anda sadece 7 köyde çalışmanın devam ettiğini bildirdi. Bakan Dönmez, 3 Şubat'tan itibaren Isparta'da elektrik sayaçlarının okunmadığını belirterek, "Isparta ilindeki faturaların tahsilatını 1 ay süreyle erteliyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın her türlü mağduriyetinin giderilmesi için gereken bütün önlemleri de aldık." dedi.

Dönmez, 45 günde yağması beklenen kar yükünün 11 saatte yağdığını ve nakil hatlarında arızalara neden olduğunu kaydetti. Olayın ilk gününden itibaren valilik, elektrik dağıtım şirketi, belediyeler ve kamu kuruluşlarının hayatı normale döndürmek için görev alanlarıyla ilgili kısımlarda gerekli müdahalelere başladıklarını ifade eden Dönmez, "Olayın gerçekleştiği anda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna'da resmi seyahatteydik. Bakü'de düzenlenen 8. Güney Gaz Koridoru Toplantısı'na katıldık. Döner dönmez hemen Isparta'ya vakit kaybeden intikal ettik. AFAD'dan sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da olay yerine intikal etti." dedi.

Isparta'da elektrik faturası tahsilatını 1 ay süreyle ertelendi! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı!

Dönmez, şöyle konuştu: "13 ilden buraya bakım ve onarım ekipleri araçlarıyla intikal ettirildi. Sahada 653 kişi halen direğin tepesinde, trafo merkezinde çalışan teknik personelimiz var. Bunlara destek veren kamu kurumlarıyla birlikte sahada mücadeleyi sürdüren personel sayımız binin üzerinde. 273 iş makinesi ve aracımız var. 61 jeneratör ile bu kesintilere müdahale edildi. Isparta'da toplam şebeke ağımızın büyüklüğü 10 bin 800 kilometre. Edirne'den Kars'a neredeyse 5 -6 katı kadar uzunlukta bir şebekeden bahsediyoruz. Isparta ilinde yılda ortalama 1100 hasar ve arıza meydana geliyordu. Kar yağışının olduğu 3 Şubat günü ise 12 bin arıza ve hasar oluştu. Bu da neredeyse bir yıllık olağan arızanın 10 katı demektir. Başka bir ifadeyle 10 yıllık arıza sadece bir günde oluştu. Ekiplerimiz büyük bir fedakarlıkla sahada adeta canını dişine takarak mücadeleyi sürdürdüler. Onlara teşekkür ediyorum."

Isparta'da elektrik faturası tahsilatını 1 ay süreyle ertelendi! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı!​​​​​​​

Son olarak Dönmez, telafi çalışmalarına başlayacaklarını ve muhalefetin belli bir kısmının olayı bilerek çarpıttığını ifade etti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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