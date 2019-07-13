Isparta'da, FETÖ'den 7 bin 243 hakkında işlem yapıldı
ISPARTA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 3 yılda 7 bin 243 kişi hakkında işlem yapıldığı belirtildi.
ISPARTA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 3 yılda 7 bin 243 kişi hakkında işlem yapıldığı belirtildi.
Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz 2016'daki FETÖ/PDY'nin darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında 7 bin 243 kişi hakkında işlem yaptı. Şüphelilerden 1543'ü hakkında ağır ceza mahkemelerinde dava açılırken, 3 bin 990 kişi hakkında ise takipsizlik kararı verildi. 1335 kişi hakkında yapılan soruşturmalarda yetkisizlik kararı verilerek, dosyaları başka illere gönderildi. Isparta'da halen 375 kişi hakkında işlemler devam ediyor.
DHA
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