İstanbul7 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Isparta’da jandarmadan silah operasyonu

Isparta’da jandarmadan silah operasyonu

Isparta'nın Aksu ilçesinde, jandarma tarafından yapılan operasyonda silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Isparta’da jandarmadan silah operasyonu

Isparta'nın Aksu ilçesinde, jandarma tarafından yapılan operasyonda silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının yaptığı istihbarat çalışması sonucu Aksu ilçesi Zindan Mağarası mevkiinde ikamet eden şahıslara ait ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramada 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 4 tabanca şarjörü, 183 tabanca fişeği ve 47 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla suç aletlerine el konulurken şüpheliler hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.