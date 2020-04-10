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  3. Isparta'da kaldıkları yurttan evlerine gönderilen umreci sayısı 472 oldu (2)

Isparta'da kaldıkları yurttan evlerine gönderilen umreci sayısı 472 oldu (2)

Isparta'da karantinaya alınan ve koronavirüs testi pozitif çıkan 16 umreci ile 1 sağlık çalışanı, Isparta Şehir Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından bugün taburcu edildi.

Isparta'da kaldıkları yurttan evlerine gönderilen umreci sayısı 472 oldu (2)

17 KİŞİ DAHA TABURCU EDİLDİ

Isparta'da karantinaya alınan ve koronavirüs testi pozitif çıkan 16 umreci ile 1 sağlık çalışanı, Isparta Şehir Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından bugün taburcu edildi. Hastaneden sağlık çalışanlarının oluşturduğu koridordan tekerlekli sandalye üzerinde tahliye edilen umreciler, ambulanslara bindirildi. O anlarda ise sağlık çalışanları alkışlarla umrecileri uğurladı. Taburcu edilen umreciler, memleketlerine gönderilecek.

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Kaynak: DHA




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