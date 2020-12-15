Isparta’da okul müdürü Ali Rıza Akbay koronavirüsten öldü

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda okul müdürü olan Ali Rıza Akbay, koronavirüs belirtileri göstermesi nedeniyle 13 Aralık Pazar günü Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde Kovid-19 testi yaptırdı. Sonucun pozitif çıkması üzerine Akbay, hastanede tedaviye başladı.

BU SABAH KÖTÜ HABER GELDİ

Hastalığı ağır geçiren Ali Rıza Akbay, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Akbay'ın ölümü kenti yasa boğdu.

Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, yaptığı açıklamada, '‘Pazar günü beni aradı rahatsızlandığını söyledi, testinin pozitif olduğunu öğrendik. Bugün sabah hayatını kaybetti. Derin üzüntü içindeyiz. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Eğitim Camiamızın ve ailesinin başı sağ olsun’' ifadelerini kullandı.