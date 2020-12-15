MasterChef nerede çekildi? MasterChef yeni bölüm Bolu'daBalıkesirspor-Samsunspor maçı CANLI İZLE LİNKİSüper Loto çekiliş sonucu sorgulama 15 Aralık 2020 SalıMasteChef ödül oyununu kim kazandı? | MasterChef eleme adayı kim oldu? 15 Aralık SalıKonya'da kaçak içki operasyonu: 434 şişe kaçak içki ele geçirildi'Süper bulaştırıcı’ olduğunu söyleyen dünyaca ünlü model, kız arkadaşının dudağına yapıştı!Samsun'da Koronavirüs uyarısında bulunan annesine şiddet uyguladı!Tecavüzle mücadele için yeni yasa: Kimyasal hadım...Balıkesir valiliği uyardı! Asılsız haberlere itibar etmeyinKira yardımları başlıyor: Genelge 81 il valiliğine gönderildi!
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Isparta’da okul müdürü Ali Rıza Akbay koronavirüsten öldü

Isparta’da okul müdürü Ali Rıza Akbay koronavirüsten öldü

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Ali Rıza Akbay koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, Akbay'ın kendisini daha 2 gün önce aradığını belirterek, ''Derin üzüntü içindeyiz. '' dedi.

Isparta’da okul müdürü Ali Rıza Akbay koronavirüsten öldü

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda okul müdürü olan Ali Rıza Akbay, koronavirüs belirtileri göstermesi nedeniyle 13 Aralık Pazar günü Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde Kovid-19 testi yaptırdı. Sonucun pozitif çıkması üzerine Akbay, hastanede tedaviye başladı. 

BU SABAH KÖTÜ HABER GELDİ

Hastalığı ağır geçiren Ali Rıza Akbay, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Akbay'ın ölümü kenti yasa boğdu. 

Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Armutoğlu, yaptığı açıklamada, '‘Pazar günü beni aradı rahatsızlandığını söyledi, testinin pozitif olduğunu öğrendik. Bugün sabah hayatını kaybetti. Derin üzüntü içindeyiz. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Eğitim Camiamızın ve ailesinin başı sağ olsun’' ifadelerini kullandı.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT