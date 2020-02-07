Isparta’da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Isparta'nın Gelendost ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Isparta - Konya Karayolu'nun 72.kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet E. yönetiminde 33 VPB 46 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden ve yolun sağ tarafından petrol istasyonuna dönmek isteyen Mehmet Ali Ö. idaresindeki 42 BSY 54 plakalı otomobille çarpıştı. Talihsiz kazada 3 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerinde müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra ambulansla Gelendost Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların daha sonra Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA