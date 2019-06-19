İstanbul28 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Isparta’da sokakta uyuşturucu alışverişine suçüstü baskını

Isparta’da sokakta uyuşturucu alışverişine suçüstü baskını

Isparta'da narkotik polisinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, zehir alışverişi yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Isparta’da sokakta uyuşturucu alışverişine suçüstü baskını

Isparta'da narkotik polisinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, zehir alışverişi yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kentte sokak satıcılarına (torbacılara) yönelik çalışma başlattı. Düzenlenen operasyon kapsamında, Bağlar Mahallesi'nde 2 şahıs alışveriş esnasında suçüstü yakalandı. Operasyonda, 2 parça halinde satışa hazır eroin maddesi ele geçirildi.

Polisin yakaladığı şüphelilerden C.O.G., "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT