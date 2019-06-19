Isparta’da sokakta uyuşturucu alışverişine suçüstü baskını

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş sözler: Pazar günü Sisi mi diyeceğiz Yıldırım mı?

Kamu işçilerinin beklediği haber geldi! İstenen zam oranı belli oldu...

23 Haziran seçimleri öncesi bu habere dikkat! O kişiler oy kullanamayacak

Muhammed Mursi'nin şüpheli ölümüyle ilgili bir skandal daha ortaya çıktı