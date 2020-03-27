Isparta'da, trafik ışıklarında 'evde kal' uyarısı

ISPARTA Belediyesi'nce koronavirüs önlemleri kapsamında farkındalık oluşturmak için kent merkezindeki sinyalizasyon ışıklarına uyarı notu koyuldu. Kırmızı ışıkta "evde kal', yeşil ışıkta "eve git" hatırlatmaları yansıyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, halkın bu dönemde evde kalmasına yönelik farkındalık oluşturmak için böyle bir uygulama yaptıklarını söyledi. Başkan Başdeğirmen, çok hassas dönemden geçildiğini belirterek, "Bu salgınla mücadelede devletimiz büyük gayret sarf ediyor. Bizler yerel yönetimler olarak halkın toplu bulunduğu alanları dezenfekte ederek zararı en aza indirgemeye çabalıyoruz. Halkımızdan da evde kalmalarını ve hastalığın yayılmasına engel olmalarını istiyoruz. Şehrimizde bulunan trafik lambalarına bu tarz uyarı koyarak halkımızın dikkatini çekmek istedik. Bir kez daha tüm halkımıza çağrıda bulunuyorum. Lütfen evinizde kalın" diye konuştu.

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Kaynak: DHA