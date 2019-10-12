Isparta’da üniversiteli genç kıza cinsel saldırı

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesinde (SDÜ) 1. sınıfta öğrenim gören kız öğrenciye, henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek şahıs tarafından cinsel saldırıda bulunuldu. Polis, bölgeyi ablukaya alırken, firari şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

Olay, bugün öğle saatlerinde SDÜ'deki Doğu ve Batı Yerleşkelerini ortadan kesen İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, yerleşkeyi birbirine bağlayan üst geçide yaklaşık 200 metre mesafedeki alanda ismi açıklanmayan üniversite 1. sınıf öğrencisi genç kız, henüz kimliği belirlenemeyen erkek şahsın cinsel saldırısına uğradı. Olayda, talihsiz genç kızın yaralandığı öğrenilirken, iğrenç olayı gerçekleştirdiği öne sürülen şahıs ise kayıplara karıştı.

Mağdur genç kızın, yaşananların ardından üniversitenin güvenlik görevlilerine sığındığı ve durumun polise haber verildiği öğrenildi. Olay sonrasında polis, SDÜ yerleşkesindeki Çünür Mahallesi ve Mehmet Tönge Mahallesi civarını abluka altına alarak geniş çaplı araştırma çalışma başlattı.

"Derin üzüntü duyduğumuz bu hadise üniversite yerleşkesi içerisinde gerçekleşmemiştir"

Öte yandan, konuya ilişkin SDÜ Rektörlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün öğle saatlerinde meydana gelen ve basına yansıyan elim hadise ile ilgili açıklama yapılması zaruriyeti hissedilmiştir. Derin üzüntü duyduğumuz ve bir daha yaşanmamasını temenni ettiğimiz bu hadise üniversite yerleşkesi içerisinde gerçekleşmemiş olup, İstanbul yolu üzerinde vuku bulmuştur. Üniversite olarak yaşanan bu vahim olayı en şiddetli şekilde kınadığımızı ve ilgili merciler tarafından gerekli adli sürecin başlatılmış olduğunu belirtmek isteriz. Kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi.

Kaynak: İHA