Isparta'da uyuşturucu operasyonu şüphelileri adliyede (2)

10'U TUTUKLANDI

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, yaklaşık üç ay süren çalışma sonunda gözaltına alına 19 şüpheli, savcılık sorgularının ardından tutuklanma istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 10'u "uyuşturucu ticari yapmak suçundan" tutuklanırken, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA