Isparta’da uyuşturucudan bir ayda 142 şüpheli yakalandı

Isparta'da polisin ağustos ayında gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında 142 şüpheli yakalanırken, 18'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Isparta’da uyuşturucudan bir ayda 142 şüpheli yakalandı

Isparta'da polisin ağustos ayında gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında 142 şüpheli yakalanırken, 18'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yapılan operasyonlarda görev alan narkotik madde arama köpeği Milon, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde ağustos ayının en başarılı köpeği seçildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak ağustos ayında düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, uyarıcı ve halüsinojen nitelikli narkotik madde ele geçirildi. Operasyonlarda 142 şüpheli yakalanırken, şüpheliler hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunun yanı sıra "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Yapılan operasyonlarda görev alan ve zulalanmış narkotik maddelerin bulunmasını sağlayan Narkotik Madde Arama Köpeği Milon, operasyonlarda gösterdiği performanstan dolayı Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde ağustos ayının en başarılı köpeği seçildi.

Milon, 2022 yılı haziran ayında da ayın en başarılı köpeği seçilmişti.

Isparta’da uyuşturucudan bir ayda 142 şüpheli yakalandı

Isparta’da uyuşturucudan bir ayda 142 şüpheli yakalandı

Isparta’da uyuşturucudan bir ayda 142 şüpheli yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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