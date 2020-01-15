Isparta'da yolcu otobüsü devrildi!
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü buzlanma ve sis nedeniyle devrildi. Kazada yaralıların olduğu belirtilirken bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
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15 Ocak 2020 Çarşamba 09:10
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