  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Isparta'da yolcu otobüsü devrildi!

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi!

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü buzlanma ve sis nedeniyle devrildi. Kazada yaralıların olduğu belirtilirken bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Bakan Koca'dan anestezi ilacı hakkında açıklama: ''Tedirginliğe gerek yok''Bakan Koca'dan anestezi ilacı hakkında açıklama: ''Tedirginliğe gerek yok''

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafter hakkında konuştu: ''Moskova'dan kaçtı, imzalamadı''Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafter hakkında konuştu: ''Moskova'dan kaçtı, imzalamadı''

Ezanla dalga geçtiği iddia edilen Reynmen sosyal medyada ağzına geleni söylediEzanla dalga geçtiği iddia edilen Reynmen sosyal medyada ağzına geleni söyledi

Gaziosmanpaşa'da kadına sopalı şiddet uygulayan adamdan şaşırtıcı sözler!Gaziosmanpaşa'da kadına sopalı şiddet uygulayan adamdan şaşırtıcı sözler!

 

15 Ocak 2020 Çarşamba 09:10

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
İspanya'da kimyasal patlama! 1 ölü 6 yaralı
İspanya'da kimyasal patlama! 1 ölü 6 yaralı
İran'ın, 176 kişiyi öldürdüğü Ukrayna uçağının görüntüleri ortaya çıktı
İran'ın, 176 kişiyi öldürdüğü Ukrayna uçağının görüntüleri ortaya çıktı
Isparta'da yolcu otobüsü devrildi!
Isparta'da yolcu otobüsü devrildi!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Kadın dizisi 79. bölüm fragmanı yayınlandı
Kadın dizisi 79. bölüm fragmanı yayınlandı
Meteoroloji'den hava durumu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den hava durumu! Bugün hava nasıl olacak?
Rise of Empires: Ottoman ilk fragmanı yayınlandı
Rise of Empires: Ottoman ilk fragmanı yayınlandı
Arnavutköy'de ölü bulunan kadının katili belli oldu
Arnavutköy'de ölü bulunan kadının katili belli oldu
Şehit kızı Gülay Demir'i dinleyenler gözyaşlarını tutamadı
Şehit kızı Gülay Demir'i dinleyenler gözyaşlarını tutamadı
Bakan Koca'dan anestezi ilacı hakkında açıklama: ''Tedirginliğe gerek yok''
Bakan Koca'dan anestezi ilacı hakkında açıklama: ''Tedirginliğe gerek yok''