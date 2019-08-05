Isparta’da Zafer Bayramı’nda sünnet şöleni düzenlenecek

Isparta Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramında Sünnet Şöleni düzenleyecek. 6 yaş ve üzeri çocuklar için belediye tarafından müracaatlar kabul edilmeye başlandı. Başvurular Isparta Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğüne yapılabilecek.

Sünnet Şöleni Programı kapsamında 29 Ağustos'ta kına gecesi düzenlenecek, 30 Ağustos'ta ise Yemek, Sünnet Gezisi ve çocuk eğlencesi gerçekleştirilecek. Akşamında da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA