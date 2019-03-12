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Isparta’da zincirleme trafik kazası: 21 yaralı

Isparta-Afyonkarahisar karayolu üzerinde biri minibüs, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 21 kişi yaralandı.

Isparta’da zincirleme trafik kazası: 21 yaralı

Isparta-Afyonkarahisar karayolu üzerinde biri minibüs, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 21 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 20.00 sıralarında Isparta-Afyonkarahisar karayolu üzerindeki Süleyman Demirel Üniversitesi kavşağına yakın bölgede meydana geldi. İddiaya göre, aynı istikamette seyreden biri minibüs 3 aracın çarpışması sonucu toplam 21 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi ile polis sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kaynak: İHA

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