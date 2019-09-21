Isparta’daki minikler trafik konusunda bilinçlendirildi

Isparta Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Şehit Ali Yılmaz Borsa İstanbul İlkokulunda birinci sınıflara yönelik trafik eğitimi gerçekleştirdi. Düzenlenen eğitime Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, Milli Eğitim Müdürü Ceylan Çaylak, Okul Müdür Vekili Sezgin Kel, Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisi Hacı Arif Kara, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Gerçekleştirilen eğitim seminerinde öğrencilere konferans salonunda trafik ile ilgili bilgiler verildi ardından bahçede ise uygulamalı program gerçekleştirildi. Trafik Polisi Hacı Arif Kara tarafından verilen eğitimde gerek şoförlerin, gerekse yayaların uyması gereken kurallar, trafik işaret ve işaretçileri, trafik ışıklarında uyulması gereken kurallar, emniyet kemeri kullanımı ve kemer takım şekli gibi konularda öğrencilere bilgilendirmelerde bulunuldu. Programın sonunda çocuklara düdük hediye edildi.

Kel: "Güzel bir çalışma oldu"

Programa ilişkin değerlendirmede bulunan Okul Müdür Vekili Sezgin Kel, okullarında birinci sınıf öğrencilerine yönelik bir eğitim gerçekleştirildiğini söyleyerek, "Öğrencilerimiz için bilinçlendirme ve farkındalık açısından güzel bir çalışma oldu. Bu uygulamanın okulumuzda da yapılmasından dolayı Sayın Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Çaylak: "Öğrencilerimize görsel ve uygulamalı olarak bu programlarımızı uyguladık"

Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Isparta Belediyesi ile böyle bir çalışma içerisinde bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyetini ifade eden Milli Eğitim Müdürü Ceylan Çaylak ta, "Öğrencilerimize görsel ve uygulamalı olarak bu programlarımızı uyguladık. Buradan sayın belediye başkanımıza ve ekibine İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına çok teşekkür ederim" görüşlerinde bulundu.

Kara: "Trafik konusunda ne kadar insanımızı eğitirsek kazaların o kadar azaltılabileceğine inanıyoruz"

Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Isparta Belediyesinin katkılarıyla hafta boyunca öğrencilere yönelik trafik eğitimi gerçekleştirdiklerini dile getiren Trafik Polisi Memuru Hacı Arif Kara da, "Okullarımızda eğitimlerimiz aynı kararlılıkta devam etmektedir. Trafik konusunda ne kadar insanımızı eğitirsek kazaların o kadar azaltılabileceğine inanıyoruz. Eğitimlerimiz hız kesmeden devam edecektir" ifadelerinde bulundu.

Büyükçulcu: "7'den, 77'ye herkesin hayatını ilgilendiren bu konuda da ayrı bir farkındalık oluşturduk"

Hafta başından buyana Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla çeşitli programlar düzenlediklerini ve bunlardan birinin de Şehit Ali Yılmaz Borsa İstanbul İlkokulunda trafik eğitimi ile devam ettiğini belirten Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, "Farkındalık oluşturmak adına elimizden gelen gayreti paylaşımcı olarak hayata geçirmeye devam ediyoruz. Çocuklarımız için de trafik eğitimi planladık. 7'den, 77'ye herkesin hayatını ilgilendiren bu konuda da ayrı bir farkındalık oluşturduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. 81 ilde eşzamanlı olarak düzenlenen bu etkinliğe ev sahipliği yapan okulumuza, idarecilerine de teşekkür ediyoruz. Bu süreçte Emniyet Müdürlüğümüz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz büyük katkı sundular. Teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA