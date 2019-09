Isparta’dan uluslararası proje: "Engelimi Değil, Yeteneğimi Gör; Bir Kulvar da Bana Ayır"

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) koordinatörlüğünde, Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Right Challenge (Portekiz), Associate Esperando (Romanya), University of Humanities and Economics in Lodz (Polonya) ve Catholic University of Murcia'nın (İspanya) ortaklığında ulus ötesi bir sosyal sorumluluk projesi başlıyor.

SDÜ yürütücülüğünde Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Polonya, Portekiz, Romanya ile İspanya'dan kuruluşların yer aldığı ve "Türkiye Ulusal Ajans" tarafından desteklenen "Erasmus + Stratejik Ortaklık Yetişkin Eğitimi', "Engelimi Değil, Yeteneğimi Gör; Bir Kulvar da Bana Ayır" Projesi başlıyor. Proje çerçevesinde, ulus ötesi toplantılar yapılarak, gözlemlenen iyi uygulamalar hayata geçirilecek. Proje Koordinatörü Doç. Dr. Aygen Oksay, "Eylül 2020'de SDÜ'de bir kapanış etkinliği düzenleyeceğiz. Eğittiğimiz gençlerin nelerin öğrendiklerini görebilmek bağlamında da bir yarışma hayata geçirilecek. Bir başka deyişle 2020 yılında Isparta'da ortaklar tarafından eğitilen yüzücülerin buluştuğu uluslararası bir yüzme yarışması düzenleyeceğiz" dedi.

"Engelimi Değil, Yeteneğimi Gör; Bir Kulvar da Bana Ayır"

Erasmus + Stratejik Ortaklık Yetişkin Eğitimi Projesi olan ve "Türkiye Ulusal Ajans" tarafından desteklenen çalışma ile fiziksel duyarlılığı olan 16-25 yaş arası bedensel engelli gençlere yüzme eğitimi verilecek.

SDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Saltan'ın "Yasal Temsilcisi" olduğu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı (AD) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aygen Oksay'ın "Koordinatör" görevi üstlendiği proje 130 proje arasından seçilerek, desteklenmeye değer görülen 6 projeden biri oldu.

Koordinatör Doç. Dr. Aygen Oksay, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen Avrupa Birliği Stratejik Ortaklık Yetişkin Eğitim Projesi olan "Engelimi Değil, Yeteneğimi Gör; Bir Kulvar da Bana Ayır" için şu bilgileri paylaştı;

"Ekip içerisinde Doç. Dr. Gülay Bulgan, Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Alp, Prof. Dr. Taylan Oksay, Uğur Bulgan ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden (IUBÜ) Doç. Dr. Nurdan Kuşat ve Öğretim Görevlisi Yasemin Duran bulunmaktadır. Proje kapsamında 5 ortak kuruluş daha var. Bunlardan ilki projenin hayata geçirilmesinde büyük katkılar sağlayan Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüdür (GSIM). İl Müdürü Murat Gevrek, GSİM'nin Yasal Temsilcisi, İbrahim Kaç GSIM koordinatörü ve antrenörü olarak, Şefika Kaç da antrenör olarak GSIM ekibinde yer almaktadır.

Yurtdışı ortaklarımız ise Portekiz'den Right Challenge, Romanya'dan Associate Esperando, Polonya'dan University of Humanities and Economics in Lodz (AHE) ve İspanya'dan Catholic University of Murcia (UCAM)'dır.

Bilindiği üzere, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'i engelli bireylerden oluşmaktadır ve engelliler genel olarak toplum tarafından en çok dışlanan dezavantajlı grubu temsil etmektedir. Ancak, 2030 Sürdürebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında engelliliğin insan haklarına erişim noktasında bir engel olmadığı öne sürülmektedir. Fakat gerçekte engelliler spor, sanat ve diğer fiziksel aktivitelere erişim engelleri yaşamaktadır. Bu nedenle her türlü engel grubuna yönelik olarak pozitif algının oluşturulması gerekmektedir.

Bu 2 yıllık proje kapsamında, 16-25 yaş arası S5-S10 engel derecesine sahip bedensel engelli gençlere temel olarak yüzme eğitimi vereceğiz. Buradaki temel hedefimiz fiziksel duyarlılığı olan gençlerimizi topluma kazandırmaktır. Onların becerilerini geliştirmek, kendi kendilerine yetebilen, daha özgüvenli bireyler hâline dönüşmelerine yardımcı olmayı planlıyoruz. Tüm Dünya'daki iyi uygulamaları kendimize örnek edinmek için böyle bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bu bağlamda ortaklarımız ile birlikte çeşitli ulus ötesi toplantılar yapılacak, çeşitli antrenmanlar gözlemlenecek ve onlardaki iyi uygulamalar bizde de hayata geçirilecektir.

Eylül 2020'de SDÜ'de bir kapanış etkinliği düzenleyeceğiz. Eğittiğimiz gençlerin nelerin öğrendiklerini görebilmek bağlamında da bir yarışma hayata geçirilecek. Bir başka deyişle 2020 yılında Isparta'da ortaklar tarafından eğitilen yüzücülerin buluştuğu uluslararası bir yüzme yarışması düzenleyeceğiz".

Diğer yandan, projeye SDÜ Rektörü Prof.Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek de tam destek veriyor.

Kaynak: İHA