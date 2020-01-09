Isparta’ın Şarkikaraağaç İlçe Sağlık Müdürü darp edildi

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde görev yapan Sağlık Müdürü Dr. Deniz Karasu, 3 kişinin saldırısına uğrayarak darp edildi. Darp sonrası saldırgan 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Çiçekpınar Belediyesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, belediye ziyaretinden sonra dışarı çıkan İlçe Sağlık Müdürü Deniz Karasu'nun yanına gelen 3 kişi, kasabadaki aile hekimlerinin merkeze çekildiği gerekçesiyle saldırdı. Saldırıya uğrayan Karasu'nun yere düşerek yaralandığı ve önce ilçedeki hastaneye, ardından da 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Öte yandan, olayla ilgili tahkikat başlatıldığı ve 3 kişinin konuyla ilgili gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İHA