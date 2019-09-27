Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Doğancı Mahallesindeki Isparta Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursunu (ISMEK) ziyaret etti. Yeni dönem için yetişkinlere yönelik açılan kursta Isparta yazılı şehri tanıtıcı gül ve lavanta motifli, kokulu taş, magnet yapımı ve bibloları da inceleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Bizim ihtiyacımız Isparta'yı tanıtan bu güzel şeyler. Bu çalışmaları önemsiyoruz, destekliyoruz. Bu yaptığınız iş ile hem Isparta'yı tanıtıyorsunuz, hem de ailenize ekonomik destek sağlıyorsunuz" dedi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Doğancı Mahallesinde açılan ISMEK'i ziyaret etti. Doğancı Mahallesi ISMEK El Sanatları Öğretmeni Dudu Kosat, yapılan çalışmalara ilişkin Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e bilgiler verdi. Mahallede 23 kursiyerin bulunduğunu dile getiren Kosat, kurs kapsamında gül ve lavanta motifli kokulu taş, magnet yapımı da gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Bir hafta gibi kısa bir sürede güzel ve önemli çalışmalar yapıldığını söyleyen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, "Bizim ihtiyacımız Isparta'yı tanıtan bu güzel şeyler. Önemli olan Isparta ismini çok daha farklı yerlerde sunabilmek, duyurabilmek, gösterebilmek, tanıtımını yapabilmek şehrimizin bilinirliğini arttırabilmektir. Bu yapılan çalışmalarda, gülümüz, lavantamız Isparta'mız var. Bu bizim için önemli. Dışardan gelen bir misafir ilimizden bir şeyler götürmek istediğinde çok pahalı olmayan sizlerin el emeği ile yaptığınız bu güzel şeylerden alıp evlerinin köşelerine koyuyorlar. Üzerinde Isparta yazıyor, bizim için de önemli olan budur. Bu çalışmaları önemsiyoruz, destekliyoruz. Meslek edindirme kurslarımız bizim için önemli. Isparta'mızın değerlerini yaptığınız çalışmalarla ortaya çıkarıyorsunuz. Bu kurslar olmasaydı, evinizde ya birisiyle sohbet ediyor olacaktınız, ya da başka bir arkadaşınızı ziyarete gidecektiniz. Ama buraya gelerek zamanınızı değerlendirmiş, güzel şeyler çıkarmışsınız. Bu yaptığınız iş ile hem Isparta'yı tanıtıyorsunuz, hem de ailenize ekonomik destek sağlıyorsunuz. Evinizin ekonomisine destek veriyorsunuz. Bu çalışmaları, modelleri daha da çoğaltın. Bizlerde yaptıklarınızı alıp gelen misafirlerimize dağıtmak isteriz. Isparta Belediyesi olarak yaptığınız çalışmaları destekliyoruz" şeklinde konuştu.

Mahallelerinde böyle bir kurs açılmasından dolayı duydukları mutluluğu dile getiren ve buna vesile olan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür eden kursiyerlerden Fikriye Çetinkaya, Nurten Kaya ve Emel Akın da duygularını aktardılar. Kursiyerler, "Bu kurslara katılmamızın en önemli nedenlerinden birisi evde boş oturmamaktı. Bu kursta en güzeli de magnet yapmaktı. Hem kendimize hem de ailemize faydalı olmak için kurslara katıldık. Bir hafta gibi kısa bir sürede çok şeyler yaptık. Bu işleri yaparak hem evimize katkıda bulunuyoruz, bunu bize sağladığı için başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz" görüşlerinde bulundular.

Kaynak: İHA