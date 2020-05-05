Isparta'nın Ayvalıpınar köyü, karantinaya alındı

ISPARTA'nın Sütçüler ilçesine bağlı Ayvalıpınar köyünde, 2 kişinin "Covid-19" testinin pozitif çıkmasının ardından karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan kararda, köyde 2 kişinin "Covid-19" testinin pozitif çıkması ve vakaların temaslı sayılarının çokluğu nedeniyle koronavirüsün yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması için saat 17.00'de 19 Mayıs'a kadar karantina başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA