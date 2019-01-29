Isparta’ya Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emre Millet Bahçesi

Isparta'da şehrin en yüksek noktası konumundaki teras olarak tanımlanan 100 dönümlük alanda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm şehirlerde yapılmasını arzu ettiği Millet Bahçesi projesi Milliyetçi Hareket Partili (MHP) Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın tarafından hayata geçiriliyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı sonrasında İzmir'deki şehir terasında bulunan Belkıs Kahvesi'nden adını alan bir kafenin de bulunacağı bölgede, spor ve oyun alanları, Gülistan Bahçeleri ve park alanı yer alacak. Kısa sürede yapımı tamamlanması hedeflenen projeye ise, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emre Millet Bahçesi adı verilecek. Projenin inşa çalışmalarına başlandığını söyleyen Başkan Günaydın, alanda muhtarlar ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla proje tanıtım toplantısı gerçekleştirdi.

Günaydın: "Burası Isparta'nın en değerli ve en kıymetli yeri olacak"

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emre Millet Bahçesi yapımı için çalışmalara başlandığını belirten Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, "Burası dağın tepesi, Hiç kimse buraya korkusundan bile gelemiyor. Öyle olunca burası en kötü yer zannediliyor. Binbirevler Mahallesi sakinleri, en kötü yerde oturuyor gibi zannediyorlar. Arkası ne olduğu belirsiz bir yer gibi ama burası Isparta'nın en değerli ve en kıymetli yeri olacak. Buranın genişliği 60 bin metrekare. Ama burası 60 dönümle kalmayacak 100 dönüm olacak. Burası da Binbirevler'in Gökçay'ı olacak" dedi.

"Isparta'yı, Türkiye'de ve dünyada tanınır bir şehir yapmak istiyorum"

Isparta Belediyesi'nin yaklaşık 6 yıl önce sedir ve ceviz fidanlarıyla ağaçlandırdığı bölgede 15 yıllık belediye başkanlığı görevinde olduğu gibi ömrünün geri kalanını da Isparta için harcamak istediğini ifade eden Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, "Kısmet olursa ömrümüzün geri kalanında da Isparta'yı, Türkiye'de ve dünyada tanınır bir şehir yapmak istiyorum. Nüfusumuz 230 bin olarak küçük olabilir ama buna rağmen burayı alyans gibi yapacağız. Burayı gerçek inci gibi yapacağız. Şehrin ana ihtiyaçlarını tamamladık, artık bu önümüzdeki dönemde de bunlara geçiyoruz. Isparta'nın tamamının izlenebileceği tepe bir noktada bulunan alana yaklaşık 6 yıl önce ağaçlandırma çalışması yapmıştık. Buraya artık Millet Bahçesi inşa ediyoruz. Buranın projesi yalnızca buraya has olarak çizilen bir proje. Bir yerden görme veya taşıma projeler değil bunlar, yalnızca burası için çizildi. Oluşturulan bu ormanımızın üzerine projemizi koyuyoruz" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanımızın şehirlere yapılmasını söylediği Millet Bahçesi de burası olacak"

Yapımı kısa süre sonra tamamlanması hedeflenen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emre Millet Bahçesi'nin detaylarını paylaşan Belediye Başkanı Günaydın, "Bu parkın birkaç tane ismi var. Atatürk İstiklal Harbi'ni kazandıktan sonra düşmanı denize döktüğünde İzmir'de böyle bir tepede oluşturulan çay bahçesinde Belkıs Kahvesi'ne giderek orada kahvesini içerek yorgunluğunu atmıştır. Ben de ismini buradan hareketle içerisindeki kafeteryaya Belkıs Kahvesi isminin yapılmasını düşündüm. Buraya böyle bir kafeterya yaptıktan sonra duvarlarında, binlerce Atatürk resmi bulunacak. Burada yiyecek - içecek şeyler de bulunacak, spor alanları olacak ve Gülistan Bahçeleri oluşturulacak. Altyapımızın hepsini hazırladık, şimdi son noktaya geldik ve kısa zamanda da bitmesi lazım. Burada bayanlar için spor alanları, yürüyüş alanları var. Herkes buraya gelecek ve yürüyüş yapacak. Buranın bir diğer ismi Şehir Terası olacak. Buranın her yerinden, otururken, koşarken, oynarken, spor yaparken, çayınızı ve kahvenizi içerken de şehri göreceksiniz. Buranın asıl proje ismi de, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şehirlere yapılmasını söylediği Millet Bahçesi de burası olacak. Bunlar, zaten bizim çok yaptığımız şeyler. Cumhurbaşkanımızın istediği birçok projeyi de daha önce hayata geçirmiştik. Buranın asıl ismi de Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emre Millet Bahçesi olacak. Şehidimizin ismini daha önce bir caddemize vermiştik ama şehrin en tepesinde de mahallesi olan yerde onun ismi geçsin istedik. Onun bayrağını, şehidimizin bayrağını, Türk Bayrağımızı burada dalgalandıralım. Burada Türkiye Cumhuriyeti'nin özlük ve kimliğini yaşatacağız. Kışın göbeğindeyiz ama işte bakın açılış yapıyoruz. Bütün enerjimizi de hizmetlerimiz için harcıyoruz" şeklinde konuştu.

"Millet Bahçesi turizme de açılacak"

Binbirevler Mahallesi'ndeki şehrin en yüksek noktasına denk gelen alanda oluşturulacak olan Millet Bahçesi'nin başta mahalle ve Isparta olmak üzere, tüm Türkiye'ye hayırlı olması dileklerinde bulunan Günaydın, yapılacak olan parkın turizm ziyaretlerine de açılabileceğini iletti.

Yapılacak proje çalışmasının başarı ile sonuçlanması halinde Binbirevler Mahallesi'nin de daha itibarlı bir yer haline geleceğine işaret eden Günaydın, "Burası zaten itibarlı ama daha itibarlı bir yer haline gelecek. Bu çalışmalar ve konuşmalar, sosyolojik ve psikolojik çalışmalar. Isparta'mıza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Kaynak: İHA