Ispavli ne demek, TDK'ya göre Ispavli kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ispavli ne demek? Ispavli TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ıspavli kelimesi. Peki ıspavli ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ıspavli nedir, ıspavli kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ISPAVLİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ispavli kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ispavli kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre ıspavli kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gemilerde kullanılan bir tür kalın sicim

