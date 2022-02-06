İspenç ne demek, TDK'ya göre İspenç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İspenç ne demek? İspenç TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ispenç kelimesi. Peki ispenç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ispenç nedir, ispenç kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İSPENÇ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İspenç kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ispenç kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bodur bir cins horoz veya tavuk

- Tarımla uğraşan Hristiyan uyruktan alınan bir tür vergi



İSPENÇ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- ispenç horozu

