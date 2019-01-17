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İspir’de karla mücadele çalışması

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri İspir ilçesinde karla mücadele çalışması yaptılar.

İspir’de karla mücadele çalışması

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri İspir ilçesinde karla mücadele çalışması yaptılar.

Kar kalınlığının 20 santimetreye yükseldiği ilçe merkezinde karla mücadele ekiplerince buzlanan yollarda tuzlama çalışması gerçekleştirildi. İş makinaları ile cadde ve sokaklarda biriken kar yığınları ilçe merkezi dışına taşındı. Vatandaşlar çalışma yapan ekiplere teşekkür ettiler.

İspir’de karla mücadele çalışması

İspir’de karla mücadele çalışması

Kaynak: İHA

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