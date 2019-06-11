İspiyonla suçladığı arkadaşının kulağını kesen zanlı yakalandı (2)

TUTUKLANDI

Antalya'da, kendisini polise ihbar ettiği iddiasıyla eski ev arkadaşı işçi emeklisi Muhittin Y.'yi dövdükten sonra "Bizde ispiyoncuların sonu budur" diyerek, sol kulağını maket bıçağıyla kesen Murat Güldüren, polisteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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DHA