İspritizma ne demek, TDK'ya göre İspritizma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İspritizma ne demek? İspritizma TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ispritizma kelimesi. Peki ispritizma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ispritizma nedir, ispritizma kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İSPRİTİZMA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İspritizma kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İspritizma kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre ispritizma kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ruhun ölmediğine inanan, gereğinde ölülerin ruhlarıyla ilişki kurulabileceğini ileri süren inanış



İSPRİTİZMA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Talip Bey, ilim diye birtakım ispritizma masalları anlatıyor.

