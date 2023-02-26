İsrael Kologni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsrael Kologni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsrael Kologni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsrael Kologni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsrael Kologni 26 Kasım 1996 tarihinde Bangoua şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Israel Kologni Kologni şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsrael Kologni Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İsrael Kologni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tamale City FC futbol takımında oynamaktadır. Tamale City FC takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. İsrael Kologni'nin Tamale City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İsrael Kologni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsrael Kologni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsrael Kologni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsrael Kologni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Haziran 2013 yılında Panthère du Ndé

1 Temmuz 2014 yılında Bamboutos FC

1 Temmuz 2015 yılında US Oyem

1 Temmuz 2017 yılında AR Menoua

1 Haziran 2019 yılında Fauve Azur

1 Ağustos 2022 yılında Tamale City

İsrael Kologni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsrael Kologni şuan Tamale City FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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