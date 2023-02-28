İsrael Nana Opoku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsrael Nana Opoku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsrael Nana Opoku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsrael Nana Opoku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsrael Nana Opoku 10 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsrael Nana Opoku Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini H.O.L.M. Football Family yapmaktadır. İsrael Nana Opoku, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Noah Erivan futbol takımında oynamaktadır. FC Noah Erivan takımına 9 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. İsrael Nana Opoku'nin FC Noah Erivan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İsrael Nana Opoku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsrael Nana Opoku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsrael Nana Opoku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsrael Nana Opoku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Eylül 2022 yılında FC Noah

İsrael Nana Opoku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsrael Nana Opoku şuan FC Noah Erivan takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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